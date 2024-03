Ikäihminen voi joutua odottamaan hoivapaikkaa puoli vuotta, vaikka lain maksimiraja on kolme kuukautta – "Täysin epäinhimillistä"

Kuusi aluetta (Helsinki, Länsi-Uusimaa, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjanmaa, Lappi) laskee odotusajan alkavaksi vasta siitä, kun asiasta on tehty päätös, vaikka lain mukaan odotusajan pitäisi alkaa juosta siitä, kun asia tulee vireille esimerkiksi omaisen huoli-ilmoituksen kautta.

– Osalla alueista odotusaika lasketaan tehdystä päätöksestä eli silloin on voinut kulua jo kuukausia, kun on selvitetty, mikä on hoivan tarve, kertoo HALIn hoivajohtaja Arja Laitinen.