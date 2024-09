Hoivayhtiö Attendo ilmoitti karuista numeroista – asiantuntijan mukaan taustalla yritysten oma toiminta

– Vanhuspalvelulaki on muotoiltu niin ympäripyöreästi, että on vaikea osoittaa, milloin joku oikeasti sitä rikkoo. Perustuslain henkeä tässä on ainakin rikottu jo pitkään, kun liikutaan yhä kauemmaksi siitä, että ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”