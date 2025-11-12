Saako tuntematonta koiraa lähestyä ulkona? Koirien käyttäytymisen asiantuntija sanoo lasten osaavan etiketin aikuisia paremmin.

Koirien käyttäytymisen asiantuntija Emmi Hakio sanoo avoimen vuoropuhelun olevan tärkeää, kun koiraa halutaan lähestyä.

– Jos omistaja tietää, että koira jännittää vaikka lapsia, niin se on hyvä sanoa ääneen ja ohjata lähestyvää lasta asianmukaisesti. Sanoisin kuitenkin, että nykypäivänä lapset osaavat pyytää luvan koiran silittämiseen aikuisia paremmin.

Asiasta hyvä keskustella kotona

Aikuisen on hyvä näyttää lapselle esimerkkiä siitä, miten koirien kanssa käyttäydytään.

Asiasta kannattaa keskustella kotona, ja Hakio muistuttaa, että koiraa lähestyessä pitää aina pyytää omistajalta lupa.

– On tärkeää opettaa, että ei mennä vaan suoraan koiran luokse ja silitetään, vaan esimerkiksi ojennetaan ensin vähän kättä tai ollaan rauhallisesti.