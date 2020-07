Pentutehtailijan kynsistä pelastettiin kymmeniä kissoja sydäntä särkevässä kunnossa – kärsiviä eläimiä jouduttiin lopettamaan: "Apu tuli liian myöhään"

– Emot ovat toimineet pelkkinä synnytyskoneina, ja olivat fyysisesti aivan lopussa. Kaikki kissat ovat tällä hetkellä lääkekuurilla, ja menetyksiä on varmasti vielä tulossa lisää, hän kertoo.

Raha, raha, raha

Heimosen on vaikea uskoa, että eläimiä rääkkäävillä ja kaltoinkohtelevilla ihmisillä olisi "kaikki kotona".

– Ihmisen on pakko olla jollain tasolla kylmä, jos esimerkiksi tällaiseen järkyttävään pentutehtailuun lähtee.

– Rahasta tässä on kyse. Raha, raha, raha, muusta ei välitetä.

Vaikka Heimonen on nähnyt eläinsuojelutyössä paljonkin järkyttäviä asioita, maanantain tapausta oli silti vaikeaa uskoa.

– Tämä on sellainen juttu, josta ehkä lukee lehdissä tai kuulee, että jossain muualla tällaista toimintaa on. Se, että täällä meidänkin pienellä paikkakunnalla tällaista tapahtuu, on todella järkyttävää.