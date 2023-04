EK:n Häkämies Ylellä: Valtion omistuksia voitaisiin myydä neljällä miljardilla

Valtion pörssiomistukset ovat nyt noin 30 miljardin arvoiset. Tutkimus- ja kehitysmenojen nostaminen neljään prosenttiin bkt:sta on saanut kaikkien puolueiden tuen, mutta rahojen löytäminen ei ole yksinkertaista.

Häkämiehen ehdotus herätti heti vastalauseita SDP:n suunnalta. Kansanedustaja Joona Räsänen vastasi, että TKI-menot on sovittu rahoitettaviksi budjetin sisältä, joten ne ovat syömämenoja siinä missä muutkin. Lisäksi valtion omaisuuden myyminen vähentäisi valtion osinkotuottoja. Aiempien hallitusten aikana valtion omistuksia on Räsäsen mukaan myyty turhankin innokkaasti.

– Jäljet pelottavat. Häkämiehen toimiessa omistajaohjausministerinä liudennettiin norjalaisille aikanaan muun muassa Kemira Growhow, mikä on sittemmin osoittautunut valtavaksi virheeksi, Räsänen varoitteli tiedotteessaan.

Lisää maahanmuuttoja ja tiukennuksia työrauhaan

Tulevalle hallitukselle Häkämies esitti myös toiveen, että työperäisen maahanmuuton on kasvettava edelleen, koska työvoiman puute on nähty kasvun esteenä kaikissa EK:n yrityskyselyissä. Häkämiehen mukaan on muistettava, ettei Suomi ole ainoa maa, joka tarvitsee lisää väkeä töihin.