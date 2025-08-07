Trumpin tullit astuivat voimaan – hehkuttaa miljardien virtaamista Yhdysvaltoihin

Trumpin uudet tullit koskevat kymmeniä Yhdysvaltojen kauppakumppaneita.MTV / EPA
Julkaistu 8 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit ovat astuneet voimaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti heti puolen yön jälkeen viestipalvelu Truth Socialissa isoin kirjaimin, että miljardien dollarien tullimaksut virtaavat nyt Yhdysvaltoihin.

Trumpin uudet tullit koskevat kymmeniä Yhdysvaltojen kauppakumppaneita. Esimerkiksi Euroopan unionin Yhdysvaltoihin viemiin tuotteisiin asetetaan laajasti 15 prosentin tullit. EU ja Yhdysvallat sopivat uudesta kauppasopimuksesta heinäkuussa.

Tänään voimaantulleet tullit eivät koske Kiinaa, sillä Yhdysvallat ja Kiina pääsivät toukokuussa sopimukseen väliaikaisesta tullisovusta, minkä myötä tulleja laskettiin aiempaa alemmalle tasolle.

Maiden välisen 90 päivän väliaikaisen sopimuksen on määrä erääntyä elokuun 12. päivänä eli ensi viikolla.

