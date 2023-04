Eduskunta on varannut hallitusneuvotteluihin 700 000 euroa, neljä vuotta sitten budjetti tuplaantui: "Ei siellä oteta saunaoluita eikä aperitiiveja"

Hallitusneuvottelujen aikana sovitaan muun muassa hallitusohjelmasta, joka on kaikkien neuvotteluihin osallistuvien puolueiden hyväksymä. Kysessä on poliittinen toimintaohjelma, johon uusi hallitus on listannut kuluvan vaalikauden tavoitteet ja tärkeimmät tehtävät. Neuvottelut on tavattu jo pitkään käydä Säätytalossa.