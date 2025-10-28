



Ei herkille: Oulun murhasyytetty jakoi somessa karmeita kuvia uhrista ennen kuin soitti 112:een: "Petturin palkka on kuolema" Murhan oikeudenkäynti alkoi Oulussa 28.10. Uhri ei peitellyt kasvojaan oikeudessa. Ari Kettunen Julkaistu 32 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Oulun Korvensuon murhasta syytetyn mukaan hän provosoitui uhrin sanomisista. Hän on myöntänyt tapon, mutta kiistää murhasyytteen. Oulun Korvensuon murhasta syytetty 22-vuotias ruotsalaismies jakoi Snapchat-sovellukseen kavereilleen kuvia ja viestejä tapahtumapaikalta. Kuvat voivat järkyttää. Myös hänen Snapchat-tilin MyStory (tarinani) osioon oli päivitetty kuva tapahtumapaikalta. "Petturin palkka on kuolema siinä on teille", luki kuvassa, jossa näkyi uhrin jalkoja.





Mies jakoi kuvia Snapchatissa teostaan. Poliisi

Toisessa kuvassa mies oli jakanut myös kuvan verisistä tekovälineistä ja teksti "Näin minä teen ku mulle tehään väärin 1 body".

Mies kuvasi myös tekovälineitä.Poliisi

Päihteitä ja riitaa

22-vuotiasta syytetään noin 60-vuotiaan miehen murhasta Oulussa viime toukokuussa. Uhri oli 22-vuotiaan isän kaveri.

Kuulusteluissa nuori mies kertoi, kuinka hän ja mies olivat viettäneet edellistä iltaa yhdessä uhrin asunnolla. Seuraavana päivänä heille oli tullut riitaa 22-vuotiaan isän raha-asioista. Uhri oli myös maininnut, että hänellä on asunnossaan ase piilossa.

22-vuotias oli hermostunut syytöksistä hänen isäänsä kohtaan, ottanut pesäpallomailan käteensä ja iskenyt tällä syyttäjän mukaan 10 kertaa uhria päähän. Tämän jälkeen syytetty oli hakenut keittiöstä veitsen, jolla oli iskenyt syyttäjän mukaan useasti mieheen.

– (Uhri) tietää, että miulla on isäni kanssa lämmin suhde. Sitten minulla vain pimahti, hän sanoi kuulusteluissa.

Sen jälkeen nuori mies oli itse soittanut hätäkeskukseen ja kertonut tapahtumista.

– Huomasin, että kaveri on varmaan kuolemassa, kun ei reagoinut. Sen takia soitin, mies kertoi poliisin kuulusteluissa.

Syytetyn isää kuultiin myös poliisikuulusteluissa. Hän ei osannut sanoa, mihin uhrin puheet hänen raha-asioistaan viittasivat.

– Kyllä kai se voi pitää paikkansa, että (uhri) olisi tuollaisia puhunut. Mutta tuohon raha-asiaan en osaa ottaa kantaa, että miksi hän olisi sellaisia alkanut puhumaan. Siitä en osaa kyllä sanoa. Minua ihmetyttää tämä homma, että mistä se on lähtenyt. Joku riitahan siinä on ollut pakko olla. Tai mikä lie, syytetyn isä sanoi kuulusteluissa.

Mies oli saapunut kutsuttuna uhrin asunnolle edellisenä päivänä.MTV / ARI KETTUNEN

"Nyt on paha"

Poliisin kuulusteluissa todistaja kertoi, kuinka syytetty oli lähettänyt hänelle videon tapahtumapaikalta saatesanoilla "nyt on paha" ja videon uhrista. Syytetty oli uhonnut, että ”seuraavaksi lähtee joitain muitakin”.

Todistaja kertoi yrittäneensä rauhoitella tekijää, kunnes poliisit tulivat paikalle.

Todistaja myös sanoi syytetylle, että poistaisi Snapchatin My Story-osioon laitetun videon.

– Laitoin hänelle, että ota herran jumala se pois sieltä My Storysta. Että ei tuossa ole mitään järkeä. Hän poisti sen sitten sieltä, sen videon. Hän sentään vähän kuuntelee minua. Sieltä oli justiinsa ihmiset niitä screenshotteja myös ottaneet.

Syytetyllä ei ole muistikuvaa siitä, että hän olisi ottanut kuvia ruumiista tai lähettänyt niitä eteenpäin.

Teko tapahtui uhrin asunnolla Oulun Korvensuolla.MTV / ARI KETTUNEN

Syytetty myöntää kirjallisessa vastauksessaan tapon, mutta kiistää murhan. Puolustus vetoaa muun muassa siihen, että syytetty on ollut vieraana uhrin asunnossa, eikä hänellä ole ollut mukanaan tekovälineitä. Hänen mukaansa teko tapahtui kiihtymystilassa, johon ei liittynyt harkintaa tai tarkempaa ajattelua.

Puolustus ei myöskään näe murhan tunnusmerkistöön kuuluvaa erityistä raakuutta ja julmuutta tässä tapauksessa.