Kauden avausotteluaan pelaava HIFK-kapteeni Ilari Melart on avittanut JYPin Juuso Puustista kahteen maaliin jääkiekon SM-liigassa.
JYPin pelattua ylivoimaa 14 minuutin kohdilla Juuso Puustinen sohi irtokiekkoa kotijoukkue Helsingin IFK:n luukulla.
Puustisen maila otti HIFK-maalivahti Hugo Alnefeltiin. Koko alkukauden sivussa ollut mutta tositoimiin kuntoutunut HIFK-kapteeni Ilari Melart tuli samalla työntämään Puustisen röyhkeästi kumoon.
JYP-hyökkääjä kaatui HIFK-maalivahdin päälle. Kiekko lurahti Alnefeltin alta uuniin.
HIFK:n valmennus teki haaston, ja osumaa mentiin tarkastelemaan videoilta mahdollisena maalivahdin häirintänä. Haasto kuitenkin epäonnistui: maali hyväksyttiin, ja jyväskyläläisvieraat siirtyivät 1–0-johtoon.
Näet maalin ylälaidan videolta.
18 minuutin pelin jälkeen Puustinen iski jo 2–0. Kauden ensimmäistä otteluaan pelaava Melart huitaisi HIFK:n puolustusalueella kiekon ilmasta huolimattomasti hänen pelattavakseen (video alla).
1:36