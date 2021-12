Eikö hän vastaa? Näin näet, onko tekstiviestisi luettu

Mistä tietää, että kaverisi on lukenut viestisi? Lukukuittausta viestistä ei ole pakko lähettää – erästä poikkeusta lukuunottamatta, paljastaa New York Post.

Sovelluksissa lukukuittauksia voi hallinnoida asetuksissa. Erojakin on; esimerkiksi Facebook Messengerissä ne ovat päällä, halusit sitä tai et.

WhatsAppissa kaksi harmaata, v:n mallista "oikeinmerkkiä" viestikentässä tarkoittaa sitä, että viesti on mennyt perille; kun merkit ovat sinisiä, viesti on luettu.

On kuitenkin hyvä muistaa, että mikäli vastaanottajalla on esikatselutoiminto käytössä, hän näkee viestisi, tai osan siitä, puhelimensa näytöltä, klikkaamatta sovellukseen. Tällöin et tiedä, että hän on lukenut viestisi.