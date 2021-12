Tiesitkö tästä? Apple-kikka avaa lukkiutuneen puhelimen sekunneissa – tarvitset vain luotettavan ystävän

Puhelimen tai Apple ID:n lukkiutuminen on ikävää ja puhelimen avaaminen on melko hankalaa ja aikaa vievää puuhaa. Uusimmissa iOS-käyttöjärjestelmäpäivityksissä (15.0 ja uudemmat) on kuitenkin ominaisuus, joka saattaa pelastaa tiukan paikan tullen, kertoo The Sun.