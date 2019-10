Eija, 75, pyörittää omaa kauppaa yksin ilman lomia – ei edes harkitse eläkkeelle siirtymistä: "Voi olla, että loppu tulee sitten nopeastikin"

– Tämä on elämäntapa. Kun ei ole mitään sairauksia tai lääkityksiä, niin eihän tässä mitään hätää ole. Minulla on kaikki edellytykset jatkaa töitä, joten jatkan. Voi olla, että loppu tulee sitten nopeastikin tai menee vielä pitkään, ei sitä tiedä.

Vakituisia asukkaita Kustavissa on noin 900. Se on yksi suosituimmista mökkikunnista Turun saaristossa yli 3 000 kesämökillään.

Paitsi kesäisin. Tällöin Eija ei pärjää mökkiläisten tuomassa kiireessä yksin, vaan hänellä on apulainen.

Lomaa viimeksi kuusi vuotta sitten



– Täällä Kustavissa, jossa olen ikäni asunut, on totuttu siihen, että kesä on työaikaa ja lomaa pidetään, jos pidetään. Kun on tottunut siihen, että kesät menevät töissä, niin ei lomaa osaa kaivatakaan.