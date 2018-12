Ritva, 55, työskentelee pitkiä päiviä ilman lomia, silti perheellä tekee tiukkaa selvitä – "Vaikea tulevaisuus on pilkottava mielessä niin lyhyiksi pätkiksi, että jaksaa mennä eteenpäin hetki kerrallaan"

Perustulo on ollut vuoden aikana esillä useaan otteeseen. Artikkelissa esiintyvän Ritvan mukaan perustulo olisi yksi helpottava tekijä hänenlaisilleen silpputyöläisille. Katso video:

Hän ei halua esiintyä artikkeleissa omalla nimellään suojellakseen muun muassa lapsiaan. Lähipiirin, naapureiden tai työnantajien tiedossa ei ole, miten tiukkaa perheellä välillä on.

Tieto töistä helmikuuhun saakka



Ulospäin Ritva vaikuttaa ahkeralta ihmiseltä, jolla on kiire töistä toiseen. Ritvalla oli keväällä viisi työnantajaa, joiden palveluksessa hän teki tunnin siellä, toisen täällä.

– Jatkosta ei tietoa. Erilaisista kuvioista on sovittu muutaman uuden työnantajan kanssa, mutta niistä ei ole vielä sopimuksia tehty.

Ritva pysyy leivässä, mutta ei kotona



– Esimerkiksi viime viikolla menin varsinaisen työpäivän jälkeen tekemään muutaman tunnin toiseen paikkaan ja olin kotona vasta alkuillan tunteina. Henkilökohtaisena avustajana keikat sattuvat usein iltaan ja näin joulun aikaan on mukavaa olla seuralaisena esimerkiksi joulukonserteissa. Ne kuitenkin alkavat esimerkiksi kello 19, joten myöhään menee.

– Ja toki kotonamme on yhä kova säästökuuri. Ylimääräiseen ei jää rahaa. Nuorimmaiseni sai onneksi lukiokummin, joka maksaa hänen kirjansa, Ritva iloitsee.

Osa lapsista on ehtinyt vuoden aikana muuttaa pois kotoa. Keväällä ylioppilaaksi kirjoittanut tytär on aloittanut opisto-opinnot, poika on pääsemässä hiljalleen armeijasta.