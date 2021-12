Hanna Nohynek sairastui koronaan ja menetti isänsä, mutta ei lopettanut työntekoa – koronan äänitorvi kuvailee itseään rokotekriittiseksi

Hanna ei itse ajattele itseään julkisuuden henkilönä, vaikka oma kuva koristaa koronaa käsitteleviä artikkeleja lähes päivittäin. Työhuoneen kirjahyllyssä on Anna-lehti, jonka kannessa Hanna on. Artikkelissa hän kertoo intohimostaan eli työstään.

Uutta on kuitenkin se, että ihmiset haluavat yhteiskuviin ja pysähtyä keskustelemaan kadulla. Palaute on valtaosin kiittävää, vaikka Hanna kommentoi pääasiassa rokotteita, jotka herättävät paljonkin tunteita.

Kahden päivän koronakesäloma

Kesken haastattelun Hannan sähköpostiin kolahtaa viesti – kollega on ajautunut burn outiin. Hanna itsekin tekee töitä kuin hullu, mutta hän ei pelkää palavansa loppuun. Liikunta on pitkäksi venähtäneiden työpäivien tasapainottava tekijä.

Ylilääkäri pitää tarkkaa kirjaa työtunneistaan, ja jokaisen päivän kohdalle on merkattu eri väreillä, mistä osista päivä koostuu. Vapaa-ajan menot on merkitty vaaleanpunaisella, eikä väriä juuri näy kalenterin sivuilla.

"Se huonompi tyttö"

Työhuoneessa on kuitenkin esillä vain yksi kunniakirja ja sekin on laitettu paikkaan, joka on katseilta piilossa. Hanna itse ei perusta titteleistä – työn sisältö on tärkeämpää.