Huumeriita johti rajuun väkivaltaan ja ruumiin polttamiseen Kotkassa – käräjäoikeus antaa tuomion

Syyttäjä vaatii kolmelle ihmiselle elinkautista vankeutta murhasta.

Kymenlaakson käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa kolmen ihmisen syytetään murhanneen miehen Kotkan Ajurinkadulla marraskuussa 2024.

Syyttäjä vaatii naiselle ja kahdelle miehelle elinkautista vankeutta murhasta ja hautarauhan rikkomisesta. Syyttäjän mukaan he tappoivat miehen muun muassa puukottamalla ja potkimalla tätä päähän, minkä jälkeen he sytyttivät ruumiin palamaan.

Henkirikos tapahtui syyttäjän mukaan 17. marraskuuta. Pelastuslaitos sai hälytyksen talolle 19. marraskuuta, jolloin myös pahoin palanut ruumis löydettiin kellarista.

Kuva Ajurinkadulta tapahtuma-aikaan 17. marraskuuta 2024.Sasu Jarnstedt

Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan useat tapahtumapaikan lähistöllä asuneet todistajat olivat kertoneet talon piipusta tulleesta paksusta, kitkeränhajuisesta savusta.

"Säikähdin sitä tilannetta tosi paljon"

Poliisin esitutkinnasta käy ilmi, että asunnolla oli surmaa edeltävänä iltana vietetty isommalla porukalla iltaa ja illanviettoon oli kuulunut alkoholia ja muita päihteitä.

Yksi murhasta epäillyistä, kolmekymppinen mies, kertoi kuulusteluissa, että asunnon keittiössä syttyi riita amfetamiinista.

Miehen mukaan uhriin kohdistettu väkivalta alkoi keittiössä nyrkiniskusta päähän ja jatkui eteisessä ja tuulikaapissa muun muassa veitsillä ja potkuilla.

Lopulta uhri oli raahattu asunnon ulkorappusille, missä tätä oli vielä lyöty muun muassa vasaralla, talikolla ja rikkalapiolla.

Kyseistä vasaraa oli käytetty uhrin pahoinpitelyyn. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kuva.Handout

Mies kertoi kuulustelussa ymmärtäneensä uhrin olleen kuollut sen jälkeen, kun hän oli lyönyt uhria rikkalapiolla.

Mies kertoi tämän jälkeen menneensä keittiöön kertomaan muille, että uhri on kuollut. He alkoivat miettiä, mihin uhrin ruumis viedään. He kävivät katsomassa kellaritiloja ja päättivät viedä ruumiin sinne ja polttaa sen, mies kertoi.

Tähän kellariin syytetyt raahasivat kuolleen uhrin. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kuva.Handout

Syyttäjän mukaan syytetyt raahasivat uhrin ulkorappusilta kellarin leivinuunitilaan, jossa tämän rinnan päälle kasattiin rättejä ja papereita, jotka sytytettiin tuleen.

Uhrin raahaamisen kellariin mies sanoi kuulusteluissa olleen päähänpisto.

Tässä tilassa syytetyt sytyttivät kuolleen uhrin tuleen. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kuva.Handout

– Minä säikähdin sitä tilannetta tosi paljon, kun tajusin (uhrin) olevan kuollut ja menin keittiöön sanomaan (muille), että mitä me nyt teemme, hän kertoi.

Mies kiisti kuulusteluissa tappaneensa uhrin tahallaan, mutta myönsi törkeän pahoinpitelyn ja hautarauhan rikkomisen.

Syyllisyys alkoi painaa toista miessyytettyä

Toinen murhasta syytetty mies on päälle nelikymppinen. Hän ei kommentoinut tapahtumia joulukuussa 2024 ja alkuvuodesta 2025 tehdyissä poliisikuulusteluissa juuri mitenkään.

Hän sanoi, ettei hänellä ole muistikuvia illasta, koska hän oli juonut "varmaan yhden mehukattitölkillisen verran" omatekoista kiljua ja vielä olutta tai lonkeroa tämän päälle. Lisäksi hän oli kertonut käyttäneensä amfetamiinia.

Huhtikuussa 2025 miestä kuulusteltiin uudelleen. Esitutkintapöytäkirjan mukaan hän oli keväällä soittanut tapauksen tutkijalle ja sanonut haluavansa kertoa totuuden tapahtumista.

– Sen verran vakavasta asiasta on kyse ja tässä on muidenkin elämät pelissä, mies sanoi kuulusteluissa huhtikuun alussa.

Hän kertoi tapahtumien alkaneen vyöryä lumipalloefektin lailla. Hän sanoi tilanteen asunnolla alkaneen siitä, kun uhri oli kysellyt toiselta murhasta syytetyltä mieheltä useamman kerran amfetamiinia.

Miehen mukaan hänellä oli "napsahtanut päässä" ja hän oli lyönyt uhria nyrkillä päähän. Tämän jälkeen hän kertoi viiltäneensä uhrin "kurkun auki". Mies kertoi syyllisyyden tapahtumista painavan häntä.

– Tuo tulee kummittelemaan koko lopun elämää mielessä. Kyllähän tuo kaduttaa. - - Sitä työstää joka päivä sitä asiaa, hän sanoi.

Nainen siivosi verijälkiä asunnosta

Murhasta syytetty nelikymppinen nainen oli poliisikuulusteluissa vaitonainen ja sanoi, ettei muista tapahtumia.

Hän kuitenkin kertoi olleensa syytettyjen miesten mukana raahaamassa uhria kellariin ja siivoilleensa asunnossa verta lattioilta.

Nainen kertoi myös lyöneensä uhria jollain välineellä, mutta ei muistanut millä.

– Minulle tuli hirveä blackout, en oikeasti muista. Minulla meni täysin hermot. Minä olen kymmenen vuotta sietänyt tällaista paskaa ja nyt minulla vaan meni kuppi nurin, hän sanoi kuulusteluissa.

Tekoaikaan asunnossa oli myös useita muita ihmisiä. Yksi mies kertoi kuulusteluissa uhrin ja syytettyjen miesten välille syttyneestä riidasta. Tämän jälkeen miehellä ei kuitenkaan ollut enempää muistikuvia, sillä hän kertoi nukahtaneensa keittiön pöydän ääreen.

Myös muutama muu asunnossa ollut kertoi olevansa tietämätön asunnon tapahtumista, koska oli ollut niiden aikaan nukkumassa.