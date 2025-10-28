22-vuotiasta Ruotsin kansalaista syytetään Oulussa toukokuussa tapahtuneesta murhasta.
Syyttäjän teonkuvauksen mukaan 22-vuotias ruotsalaismies löi toista miestä pesäpallomailalla ainakin 10 kertaa päähän ja puukotti kaulaan 10 kertaa. Syyttäjän mukaan pesäpallomailalla lyöminen aiheutti lukuisia haavoja, aivokudoksen murskautumista ja kallonmurtuman.
Syyttäjän mukaan vammakokonaisuus yksinäänkin olisi kuolemaan johtava.
Puukotuksesta uhrille aiheutui 10 pistohaavaa muun muassa kaulavaltimoon. Tämäkin kokonaisuus olisi ollut syyttäjän mukaan yksinään kuolemaan johtava.
Syyttäjän mukaan teko on tehty vakaasti harkiten ja erityisen raa'alla ja julmalla tavalla.
Syyttjän mukaan törkeydestä puhuu myös se, että teko on tehty uhrin omassa kodissa hänen istuessaan nojatuolissa hänen olleesaan kykenemätön puolustamaan itseään.
Poliisi kertoi jo aiemmin, että tekijä itse soitti asiasta hätäkeskukseen, ja poliisi otti hänet kiinni.
Mies on poliisikuulusteluissa tunnustanut aiheuttaneensa uhrin kuoleman.
Poliisi on kertonut miehen olleen laittomasti Suomessa tekohetkellä.