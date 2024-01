Eevi Teittinen avautuu rankasta elämänjaksostaan: "Kaksi asiaa ovat kannatelleet pinnalla"

View this post on Instagram

– Elämä on ollut ristiriistaista - raskasta, haastavaa, mutta silti täynnä myös iloa ja onnistumisia. Kaksi asiaa on kannatellut pinnalla; rakkain aarteeni, tyttäreni. Maailman mullistavan ja tärkein asia, josta olen joka ikinen päivä äärimmäisen kiitollinen.



– Toisena oma unelmani, jonka eteen olen tehnyt töitä vuosia. Oma sali, jossa tiivistyy ne arvot ja asiat, joilla on merkitystä; yhteisöllisyys, liikkumisen into ja ilo, sekä kokonaisvaltaisempi ajattelu ihmisen hyvinvoinnista. Työni on merkityksellistä ja se kantaa.