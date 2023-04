Diagnoosi sydänviasta pysäytti Eevi Teittisen: "Mietin, onko tämä itseaiheutettua"

Hyvinvointiyrittäjä Eevi Teittiseltä löytyi muutama vuosi sitten sydänvika, jota on siitä asti seurattu vuosittain. Tilanne on vielä hyvä, mutta Teittinen tulee tarvitsemaan toimenpiteitä myöhemmin.

– Nyt on tärkeää, että hyvinvoinnista pidetään huolta ja treenaamisesta kiinni, koska se suojelee myös sydäntä. Enää hyvä kunto ja terveys eivät ole itsestäänselvyys, Teittinen kertoi MTV Uutisille Fitnesspäiväkirja 2023 -ohjelman mediatilaisuudessa 4. huhtikuuta.

– Mietin, onko tämä itseaiheutettua vai onko tämä ollut minulla aina. Todennäköisesti se ei ole ollut aina. Mikä on aiheuttanut ja miksi? Näitä asioita mietin. Mutta se on tapahtunut ja se on siellä, niin nyt pitää vain miettiä, mitä voi tehdä tässä hetkessä. Ei viitsi mennä niin pitkälle sen ajatuksen kanssa, koska se ei auta.