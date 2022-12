HUSin päivystyksessä pahimmillaan 110 tunnin odotus, ongelma valtakunnallinen – "Perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkojen purkaminen iso virhe"

Joulunpyhät lähestyvät tilanteessa, jossa HUS-päivystysten odotusajat näyttävät jyrkkää nousua. Keskimääräinen päivystyksessä vietetty aika on jo 8 tuntia. Osastolle päätyvien potilaiden odotusaika on jo yli 20 tuntia.

Odotushuoneena toimii yhä useammin ambulanssi

– Ja silloin voi kysyä, mitä tapahtuu niille kotona oleville potilaille, jotka taas odottavat sitä ambulanssia. Tämä on nähty jo ulkomailla, kansainvälisesti. Hätä on siellä suuri. Minä toivon, että me emme anna tilanteen Suomessa ajautua siihen.