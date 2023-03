Teemu Packalén vaihtoi tyyliään – puoliso Eevi Teittiseltä huvittava kuitti: "Ihanaa olla puuma"

Entinen vapaaottelija Teemu Packalén julkaisi tiistaina 14. maaliskuuta Instagram-tilillään otoksen, jossa paljastaa uuden hiustyylinsä. Aiemmin Packalén on viihtynyt ruskeissa hiuksissaan, mutta nyt luonnollinen väri on saanut väistyä ja ex-urheilijan kuontalo on nyt värjätty lähes valkoiseen viittaavaksi blondiksi.