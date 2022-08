Susannan äiti sai pahan aivoinfarktin – jonotti päivystyksessä osastopaikkaa yli 40 tuntia: Ylilääkärin mukaan sairaalan jonot eivät edes pahimmasta päästä

Kaikki ei ole kunnossa

Kun päivystyksestä ei kuulunutkaan mitään, Siitonen soitti vielä kysyäkseen äitinsä vointia myöhään samana iltana. Lääkäri kertoi, että potilaan pää on kuvattu ja nähtävissä on iso aivoinfarkti.

– Hän sanoi, että infarkti on niin paha, että hoidetaan vain oireita ja on tehty päätös ettei tehohoideta eikä elvytetä. Kerrottiin, ettei äiti ota mitään kontaktia. Keskiviikkona hän pystyi kuitenkin nielemään, joten hänelle oltiin pystytty antamaan ravintoa.

Jonossa oli muitakin

Siitosen äiti on 69-vuotias. Kunto on ollut huonompi jo pidempään. Siitonen oli käynyt lääkärissä äitinsä kanssa juuri päivää ennen infarktia. Siitonen on pohtinut, oliko reissu niin rankka, että se olisi voinut jopa laukaista aivoinfarktin. Kotihoidon tarvetta oli edellisellä viikolla alettu kartoittamaan.

Mitään aiempia diagnooseja Siitosen äidillä ei ollut pohjalla ennen aivoinfarktia. Paino oli pudonnut keväästä ja liikkuminen oli ollut hankalaa. Siitonen kuvailee, että hänen äitinsä muisti on ollut kehno ja pidempään ja äidin jääneen jo kauan sitten varhaiseläkkeelle huonon muistin vuoksi. Siitonen on äitinsä edunvalvoja ja huolehtii hänestä.

– Illalla kerrottiin, että siellä on viisi muuta potilasta myös jonottamassa osastopaikkaa. Ajattelin, että voi ei, siinähän voi kestää päivätolkulla ennen kuin hän sinne osastolle pääsee. Torstaiaamuna soitettiin ja kerrottiin, että paikka on vapautunut.

40 tunnin odotus

Keskustelu mediassa

Sairaala: "Jonot eivät ole pahimmasta päästä"

Tyydyttävällä tasolla

Kerran kesässä

– Välillä ei ole yhtään ja välillä on muutamia. Tyypillistä on yön yli jonottaminen. Monen vuorokauden odotuksia tulee ehkä yksi kesässä. Tällaiset lukemat pistävät silmään ja niiden kuuluukin pistää silmään ja pitää tarkkaan arvioida, mikä on ollut syynä. Usein sieltä löytyy syy taustalta, johon on ollut mahdoton vaikuttaa päivystyksen keinoin.