Eeva Lehtimäen kommentti: Kulttuurileikkauksista uusi kahnaus – hallitus ei kestä omia päätöksiään ja se hämmästyttää kerrasta toiseen

Kyse oli Veikkauksen tuottojen vähentymisen korvaamisesta edunsaajille. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus leikkauksista on 43 miljoonaa. Kulttuurin rahoitusta on tarkoitus vähentää 18,4 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Se on 11 prosentin pudotus tähän vuoteen verrattuna.