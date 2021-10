Kulttuurirahasotkusta hallaa hallitukselle, myöntää Marin – Saarikko ei usko kaikkien leikkausten perumiseen

Pääministeri Sanna Marin uskoo, että tällä viikolla kärjistynyt keskustelu erityisesti kulttuurialan rahoituksesta on tehnyt hallaa hallitukselle.

– Tämän viikon keskustelu on varmasti heikentänyt luottamusta hallitukseen kulttuuriväen osalta. Olen pahoillani, että näin on käynyt. Jo viime viikolla sovimme, että tämä Veikkauksen kokonaisuus katsotaan uudestaan. Saimme tietoja leikkausten vaikutuksista ja ne olisivat toteutuessaan kohtuuttomia, Marin puhui medialle eduskunnassa.

Marin on huolissaan siitä, minkälaisen viestin leikkaulista lähettää kulttuurialalle, kun leikkauslista julkistettiin, vaikka viisikko vielä neuvottelee rahoituksesta.

Veikkauksen tuotoilla on rahoitettu niin kulttuuria, tiedettä, liikuntaa, nuorisotyötä kuin sote-alan järjestöjä. Tuotot ovat alentuneet, kun pelihaittoja torjutaan jämerämmin. Lisäksi korona-aikana peliautomaatit olivat suljettuina.

Vielä tänä vuonna tuottojen aleneminen korvataan täysin, mutta ensi vuonna tarkoituksena on ollut korvaaminen 90-prosenttisesti.

– On täysin tavanomaista, että täydentävässä talousarviossa voidaan tehdä korjauksia. Mielestäni on viisautta, että päätöksiä korjataan, kun lisää tietoa tulee, Marin sanoo.

"Ei tyylipisteitä"

– En usko, että kaikki leikkaukset perutaan. Vasemmistoliitto on tätä ongelmaa pitänyt esillä jo viime viikolla ja myös pääministeri on keskusteluissamme ollut huolissaan. Kulttuurikenttä on kärsinyt kovin. Kaikki sotkut pitää siivota ja ongelmat ratkoa, Saarikko puhui.