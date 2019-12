Eeva Lehtimäen kommentti: Kepu pettää aina! SDP voi ajautua repiviin riitoihin – hallitus pesee likaista jälkipyykkiä vielä pitkään

Luottamus on rikkoontunut puolin ja toisin



Suomalaisessa politiikassa näin harvinaisten tapahtumien jälkeen on päivän selvää, että keskusta ja SDP tarvitsevat rakkausloman ja roppakaupalla poliittista terapiaa. Luottamus on rikkoontunut puolin ja toisin.

Kepu pettää aina

Ruusujen sota vaarana



Demarileirissä on kuppikuntansa. Katkeruutta on jäänyt muhimaan Antti Rinteen valinnasta ja Jutta Urpilaisen syrjäyttämisestä Seinäjoen puoluekokouksessa vuonna 2014. Rinteellä on ollut omat vankat tukijansa, mutta matkalla pääministeriksi jälkeen on jäänyt myös vastustajia ja epäilijöitä.