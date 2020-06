Tätä puhetta Katri Kulmuni katui harjoitelleensa veronmaksajien rahoilla – "Maailman kaikista puheista juuri tuota ei olisi tullut käyttää"

Koulutusta yhtä tv-ohjelmaa varten

Eron kannalta merkittävää onkin juuri se, mihin koulutusta on saatu. Iltalehden julkaisemista tiedoista käy ilmi, että Kulmuni on saanut koulutusta muun muassa päivänä, jolloin pääministeri Antti Rinne (sd.) erosi. Rinteen ero johtui pitkälti keskustan ilmaisemasta epäluottamuksesta.

Tehtävät kulkevat käsi kädessä

Kulmuni totesi eropuheessaan perjantaina, että ministerin ja puoluejohtajan tehtävien erottaminen on äärimmäisen hankalaa, "lähes mahdotonta".

– Koulutuksessa on ollut ministerin roolista kysymys, jos ministeriö on koulutuksen maksanut. Rooleja on varmaan toisinaan myös aika vaikea erottaa toisistaan, Saukkomaa kommentoi STT:lle.