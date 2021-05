Kommentti: Keskusta vetää viimeisetkin reservit etulinjaan – päättyykö rynnäkkö silti varmaan tappioon?

Saarikko on jo neljäs keskustalainen valtiovarainministeri Antti Rinteen (sd.) ja Marinin hallituskaudella. Ensin tutkainta vastaan tappeli nykyinen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), sitten silloinen keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.) ja viimeksi edellinen puhemies Matti Vanhanen (kesk.).

Tuleeko Saarikosta Marinin puudeli?

Oma riskinsä on myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen nostaminen tiede- ja kulttuuriministeriksi. Korona on runnellut ministerin toimialaa pahasti, eikä kiitosta ole helppo saada tekee ministeri mitä tahansa. Värikäs ja juureva supliikkimies Kurvinen on ollut myös pätevä eduskuntaryhmän puheenjohtaja, jonka paikkaa pontevana hallituspolitiikan puolustajana eduskunnan suuressa salissa ei ole helppo täyttää.