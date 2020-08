Eeva Lehtimäen kommentti: Kun toveri oli toverille susi - jäävätkö valtapelit ja kampitus jäähylle Rinteen puheenjohtajakauden jälkeen?

Kuppikuntien taistelu

Rinteen puheen loppu herätti välittömästi säpinää sekä toimittajissa että puoluekokousväessa. Rinteen leiriin kuuluvien mielestä valtapelien ässinä on häärinyt kaksi pitkää miestä eli nykyinen europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Erilaisia operaatioita on putkahdellut julkisuuteen tasaisesti Rinteen valinnan jälkeen.

Milloin puheenjohtaja Rinnettä on kammettu huonon kannatuskehityksen vuoksi ulos puheenjohtajan paikalta, mutta samaan aikaan Rinne on lähes vainoharhaisesti epäillyt juuri tällaisia operaatioita olevan liikkeellä.

Puolueväki on tuskaillut avoimesti Rinteen huonoja esiintymistaitoja ja epäonnistuminen vuoden 2015 viimeisissä tenteissä oli omienkin mielestä lähes katastrofi.

Homo homini lupus eli ihminen on ihmiselle susi -sanonnan on voinut muokata demareissa muotoon toveri on toverille susi.