Eeva Lehtimäen kommentti: Aluevaalit oli kolmen suuren paluu vain väliaikaisesti – rauhaa ja riitelyä edessä hallituksessa

Rauhoittuuko keskustan meininki hallituksessa?

Hallituksessa keskusta on ollut puolue, jolla on ollut heikko kannatus peruna vuoden 2019 eduskuntavaaleista, mutta ison ja valtaan tottuneen puolueen ego. Niinpä ennen aluevaaleja moni politiikan kommentaattori arvioi, että puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) ja puolue valmistautuvat jättämään hallituksen keväällä säästö- ja kehysväännön tiimellyksessä. Ensimmäinen koetinkivi on edessä helmikuun työllisyysneuvotteluissa.

Vihreät tarvitsee poliittisen voiton ilmastoneuvotteluista

Jos keskusta saa rauhaa ja itseluottamusta aluevaalien tuloksesta, vihreiden tilanne on surkea. On selvää, että maaliskuun ilmastoneuvotteluista on tulossa entistä vaikeammat. Vihreät tarvitsevat näyttöä, että ilmastoasiat etenevät ja myös uusia keinoja ilmastotavoitteiden etenemiseksi on mahdollista saada.