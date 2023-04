Kommentti: Sanna Marin pelasti demarit, mutta upotti hallituskumppanit – "Vituttaa kuin pientä eläintä"

Keksittiinkö idea SDP:n puoluetoimiston "war roomissa" vai eduskunnnan kuppilan pöydässä on mielenkiintoinen sivuseikka, mutta lopputulos on joka tapauksessa yhden hallituspuolueen voitto ja toisten tappio.

"Helvetti"

"Vituttaa kuin pientä eläintä"

Anderssonin puolustukseksi on tosin sanottava, että Sanna Marin on demariksi monilla politiikan aloilla ainakin puheiden tasolla niin vasemmalla, että sitä on umpikommunistiksi ryhtymättä vaikea haastaa.

– Näin suomenruotsalaisena on aina ollut yksi suomenkielinen sanonta, joka on jotenkin viehättänyt mua aika paljon. Se on niin outo, ja se on "vituttaa kuin pientä eläintä". Se kuvastaa kuitenkin mun tänhetkisiä fiiliksiä aika hyvin, totesi Andersson.