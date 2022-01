Pöllöraadilta rajua kritiikkiä aluevaalien häviäjille: "En muista, olenko koskaan nähnyt yhtä huonoa häviäjää kuin perussuomalaiset"

Katso alla oleva video: Keskusta nousi ahdingostaan – "Tämä vaali katkaisi kannatuksen kaamoksen". Juttu jatkuu videon jälkeen.

Vihreiden tulos "täysin penkin alle"

– Todella kuvaavaa on, että Jyväskylä, mistä on viime vuosina puhuttu, että se on vihreiden uusi alue ja olivat kuntavaaleissa 2017 suurin puolue, niin tällä kertaa he olivat neljänneksi suurin.