Eeva Lehtimäen kommentti: Taistelevat metsot SDP ja kokoomus unohtivat perussuomalaiset ja se voi maksaa niille vaalivoiton

Juoni tiivistyy, kun ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona ja eduskuntavaaleihin on aikaa alle kaksi viikkoa.

Kokoomuksella on siis enää vain 1,5 prosenttiyksikön ero pääkilpailijoihinsa. Kaikki on mahdollista.

Alueilla muhii yllätys

Helsingin Sanomien tuoretta gallupia on jo ehditty odottaa.

Valtakunnallisten mittausten takana nimittäin erilaiset alueelliset kannatusmittaukset näyttävät, että perusuomalaisilla on mahdollisuus nousta suurimmaksi puolueeksi ja tehdä todella kova tulos huhtikuun toisena päivänä.

Kokoomuksen entinen suunnittelupäällikkö ja nykyisin konsulttitoimisto Ellun Kanoissa työskentelevä Jukka Manninen on tunnettu vaalimatematiikan erikoismies. Manninen on sekä laskenut eduskuntavaalien paikkojakoa alueellisten vaalikyselyjen perusteella että arvioinut Vaasan, Oulun ja Lapin vaalipiirien tilannetta.

Vaalien loppukiri on vasta alkanut. Vaalipiirien viimeisistä paikoista käydään armotonta taistelua. Niinpä kliseinen ilmaus, että jokaisella äänellä on väliä, on enemmän kuin totta tällä kertaa.