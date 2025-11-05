Illan Rikospaikassa tavataan julmasta henkirikoksesta tuomittu elinkautisvanki, joka nyt katuu tekoaan.

Eetu Jaakkolan veivät vankilaan lokakuun 2015 tapahtumat, kun hän ja kaksi muuta miestä kuljettivat uhrin autolla Iittiin soralouhokselle ja surmasivat tämän erityisen raa'alla ja julmalla tavalla.

Uhria lyötiin 25 kertaa teräaseella ja potkittiin. Jaakkola ja toinen mies saivat elinkautisen, kolmas mies 12 vuotta vankeutta.

Jaakkola oli murhan tehdessään vain 22-vuotias.

– Kadun sitä tekoa. Siinä meni toisen ihmisen elämä ja oma elämäni on muuttunut. Käytännössä kaikki nuoruusvuodet menevät täällä vankilassa, Jaakkola sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.

Hän on istunut elinkautistuomiotaan Suomen korkeimman turvaluokituksen vankiloissa, ensin Turussa ja nyt viime vuodet Riihimäellä.

Suhtautuminen tekoon muuttui

Jaakkolan suhtautuminen tekoon muuttui vasta, kun hän oli istunut tuomiota viitisen vuotta. Ensimmäiset vuodet olivat vielä pullistelua vankilayhteisössä.

– Vähän sitä se on kaikilla, kun tulee nuorena vankilaan. Luulee, että maailma on sellainen, että pitää esittää kovaa äijää. Se ottaa aikansa, kun ajatusmaailma muuttuu.

– Olen käynyt psykologeilla ja niiden kanssa käsitellyt asioita. Sieltä se muutos tuli.

Jaakkola kertoo Rikospaikan haastattelussa, mitkä kaikki syyt lopulta johtivat murhaan ja mitä hän ajattelee muun muassa vankilaoloistaan ja tulevaisuudesta.

Hänen mielestään vankilaoloja koventamalla ei saa pehmeämpiä vankeja vaan seuraus voi olla juuri päinvastainen: vankilasta siviilielämään vapautuu vihaisia ja katkeria vankeja.