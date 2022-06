Naapurinsa raa'sta murhasta pitkän vankilatuomion istunut Jani: "Omatuntoni on puhdas"

Päätös kirjan kirjoittamisesta ei ollut helppo

Ei yhteyttä uhrin omaisiin

– Jos otetaan ihmiseltä henki, se on peruuttamaton teko ja on läheisiä, jotka kärsivät. Toivon, että tässä kirjassa rivien välissä ja kokonaisuudessa on jotakin sellaista, jonka lukijat ja me kaikki voimme oppia, että pyrittäisiin parempaan.