Eetu Jaakkola syyllistyi Iitin soralouhosmurhaan lokakuussa 2015. Jaakkola ja toinen mies saivat teosta elinkautisen, kolmas mies 12 vuotta vankeutta.

Riihimäen vankilassa tuomiotaan suorittava Jaakkola kertoi Rikospaikan haastattelussa katuvansa tekoaan, johon hänen mielestään johti moni asia.

– Kaveriporukassa alkoi luisua niin, että väkivaltaa tuli paljon enemmän. Oli jotain näyttämisen halua ja kaikkea muuta rikollisuutta. Se vaan meni koko ajan ja kovalla vauhdilla siihen suuntaan ja sitten oli tämä viimeinen ylilyönti. Siihen se loppui, Jaakkola kertoi.

Vihaa ja katkeruutta oli jäänyt kytemään mieleen jo niiltä vuosilta, kun Jaakkola oli pitkään huonossa ja eristetyssä lastenkotilaitoksessa.

– Tuntui, että siellä rankaistaan koko ajan. Kamerat olivat joka huoneessa ja myös vessakäyntiin piti pyytää lupa. Vankilassakin on helpompi olla kuin siellä, Jaakkola kertoi.

Jaakkolan mukaan elämässä ennen henkirikosta oli ylipäänsä sellainen ralli, että se kulutti kaikki loppuun henkisesti. Päihteet olivat vahvasti mukana. Oli amfetamiinin ja kokaiinin käyttöä sekä myyntiä.

Katumus tuli viiden vuoden jälkeen

Henkirikos oli erityisen raaka ja julma. Uhria iskettiin soralouhoksella 25 kertaa teräaseella ja häntä potkittiin.

Jaakkola oli murhan tehdessään vain 22-vuotias. Motiivina oli kosto vanhasta velasta.

– Mun oma motiivini oli raha ja halu kostaa, mitä se mulle aiheutti, Jaakkola kertasi kymmenen vuoden takaisia tapahtumia.