Eduskuntatalosta löytyi kuollut henkilö – IL: kansanedustaja teki itsemurhan

Helsingin poliisin mukaan Eduskuntatalossa on tänään kuollut ihminen noin kello 11. Muun muassa Iltalehden ja Ylen mukaan kyseessä on kansanedustajan tekemä itsemurha.

Kuolleen kansanedustajan henkilöllisyys on Iltalehden tiedossa, mutta Iltalehti ei julkista hänen nimeään ennen kuin edustajan omaiset on tavoitettu.

MTV Uutisten tietojen mukaan kuollut ei kuulu ainakaan vihreiden, RKP:n tai Timo Vornasen eduskuntaryhmiin.

Eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen mukaan paikalle hälytettiin tapahtumien käytyä ilmi poliisi, ensihoito ja pelastuslaitos. Toivosen mukaan paikalla oli puoli yhden aikaan enää poliisi.

Toivanen ei kiistänyt tai vahvistanut MTV Uutisille, että kyseessä olisi kansanedustaja tai kyseessä olisi itsemurha.

Rikosta ei epäillä

Asiassa ei epäillä rikosta.

Asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä, joka on lain mukaan salassa pidettävää tietoa. Poliisilla ei ole asiasta enempää kerrottavaa.

Eduskunnan viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg kertoi MTV Uutisille noin puoli yhden aikaan iltapäivällä, että kuolleen omaisia ei ole vielä tavoitettu, joten tapahtumista ei voida sen takia antaa vielä lisätietoa.

Eduskunnan viestipalvelu X:ssä julkaiseman päivityksen mukaan tapausta ei kommentoida medialle tämän enempää kuolemansyyntutkinnan ollessa kesken.

Eduskuntatalon kuolemasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Eduskunta on tällä hetkellä kesätauolla ja syysistuntokausi alkaa syyskuun 2. päivä.

