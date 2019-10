Kuopiossa Savon ammattiopiston tiloissa väkivallanteko, alue eristetty – yksi kuollut, ainakin yhdeksän viety sairaalaan

Väkivallanteko on sattunut kauppakeskuksen sisällä olevassa Savon ammattioppilaitoksessa. Silminnäkijä kertoi MTV Uutisille kyseessä olevan koulupuukotus.

Poliisin mukaan yksi henkilö on otettu kiinni paikalta. Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on tuotu yhdeksän loukkaantunutta ja sairaalassa on suurhälytys.