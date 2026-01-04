Europarlamentaarikko Mika Aaltolan isä Juhani Aaltola on kuollut.
Aaltola kertoo asiasta X:ssä.
– Isäni kuoli tänään rauhallisesti, käsi äitini kädellä. Menneet elävät meissä. Kiitos sinulle isä, Aaltola kirjoittaa.
Juhani Aaltola oli syntynyt vuonna 1942.
Mika Aaltolan sisar, filosofi Elisa Aaltola kiittää omassa Instagram-päivityksessään Keuruun sairaalan hoitajia lempeydestä ja ystävällisyydestä.
–Te kohtelitte haurasta ja kuolevaa vanhusta arvostaen ja hellyydellä.
Elisa Aaltola kiittää myös äitiään loppuun asti kestäneestä isänsä omaishoidosta.
– Teit sankarillisen rakkauden työn. Kiitos isälleni rakkaudesta, huolenpidosta, neuvoista, kaikesta.