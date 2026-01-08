Kirjailija Michael Schumacher on kuollut 75-vuotiaana. Hänen tyttärensä vahvisti isänsä kuolleen 29. joulukuuta

Kirjailija Michael Schumacher on kuollut, kertoo muun muassa The Guardian.

Hän kirjoitti uransa aikana kirjan muun muassa elokuvaohjaaja Francis Ford Coppolasta ja muusikko Eric Claptonista. Hän oli kuollessaan 75-vuotias.

Schumacherin tytär Emily Joy Schumacher vahvisti maanantaina, että hänen isänsä kuoli 29. joulukuuta. Hän ei halunnut kertoa isänsä kuolinsyytä.

– Isäni oli hyvin antelias ihminen ihmisiä kohtaan. Hän rakasti ihmisiä. Hän rakasti puhua ihmisten kanssa. Hän rakasti ihmisten kuuntelemista. Hän rakasti tarinoita. Kun ajattelen isääni, mieleeni tulee hän keskustelemassa, kahvi kädessään ja muistikirjansa, Emily kertoi The Guardian -lehdelle.