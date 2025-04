Eduskunnan takahuone: Kansanedustajat huolestuivat Trumpin kauppasodasta – "Voi vetää Suomen taantumaan"

Jos Donald Trumpin kaavailemat tullit astuvat voimaan täysimääräisesti, tämä voi johtaa taantumaan Suomessa.

Näin arvioivat kansanedustajat Tytti Tuppurainen (sd.) ja Markus Lohi (kesk.) MTV:n Eduskunnan takahuone ohjelmassa.

Mahdollisen taantuman seurauksena työllisyys laskisi ja työttömyys kasvaisi uusiin lukemiin.

– Kyllä se voi vetää Suomen taantumaan juuri tällä hetkellä. Juuri kun maamme hallituksella ja miksei kansalaisilla, olisi pieniä toiveita, että tämä parantunut tilanne, siis investointinäkymät jossain määrin ja alentuneet korot, rupeaisivat vetämään taloutta ylöspäin. Tullit voivat olla se isku taas taaksepäin. Se näkyisi kansalaisille heikkona työllisyytenä ja kasvavana työttömyytenä, kuvailee SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi on samaa mieltä Tuppuraisen kanssa.

– Jos meidän vientimme nyt lähtee tästä supistumaan, niin kyllä on kova työ saada sitten tehtyä toimenpiteitä, jotka lyhyellä aikavälillä saisivat Suomen taloutta kasvuun. Se tarkoittaa, että yhä useammalla suomalaisella on tiukkaa talouden suhteen ja yhä useampi joutuu ahdinkoon työttömyyden takia, toteaa Lohi.

Tämä kaikki vaikuttaa myös ihmisten mielialaan. Ne, joilla olisi varaa kuluttaa, eivät uskalla, ja tämä huolestuttaa kansanedustajia.

– Vaikka vedettäisiin nyt kaikki tullit pois, niin Trumpin toimet ovat saaneet aikaiseksi luottamuspulan. Onko markkinoilla enää luottamusta, miettii Tuppurainen.

Suomen velkaantumisongelma ei pienene, vaan pahenee jos verotulot laskevat. Tämä luo valtavat paineet istuvalle hallitukselle opposition edustajien mukaan.

– Meidän veroalennusvaramme ei ole kovin suuri, koska julkinen sektori velkaantuu ennätysvauhtia. Velkaannuimme viime vuonna kaikista nopeiten Euroopan maista. Hallituksella ei ole paljon pelivaraa puoliväliriihessä, muistuttaa Lohi.

Parlamentaarinen sopu julkisen talouden kuntoon laittamiseksi

Presidentti Sauli Niinistö peräänkuulutti vuosi sitten yli vaalikausien menevää parlamentaarista yhteistyötä talouden kuntoon laittamiseksi. SDP ei lämpene tälle. Sen sijaan istuvan presidentin Stubbin puheet yhteisistä kasvunäkymistä miellyttävät Tuppuraista enemmän.

– Kuuntelin Stubbia tarkasti, kun hän kehotti puolueita löytämään yhteiset eväät talouskasvun luomiseen, ja mielellämme siihen tarttuisimme.

Lohen mukaan kasvutoimet eivät yksinomaan riitä.

– Ei se riitä. Kyllä me tarvitsisimme yli vaalikausien myös yhteinen sopimus siitä, miten Suomen julkinen talous ajetaan terveelle pohjalle. Mikä on verotaso, mikä on menotaso, kiteyttää Lohi.

Mutta onko politiikassa kyse siitä, että puolueet ajavat oman puolueen etua ja asemaa Suomen menestyksen kustannuksella?

Tuppuraisen mukaan asia ei ole näin.

– Kysymys on aidosti myös ideologioista. Mikä saa olla julkisen sektorin koko, kuka saa veronalennuksia – ne ovat myös arvovalintoja. Kyllä luulen, että tämän oikeistohallituksen aikana ihmisille on aika selvästi piirtynyt kuva siitä, että kuka on köyhän asialla, tai kuka on hyvinvointivaltion asialla, painottaa Tuppurainen.

Lohi myöntää, että kyse on osittain puolueiden näkemyseroista ja eri arvoista, mutta hänen mukaansa välillä ei kuunnella toisten ideoita, koska esittävä taho on väärä.

– Olen tunnistanut, että hyviäkin esityksiä vastustetaan, kun on väärä taho esittämässä. Politiikassa on edelleenkin liikaa sitä. Nyt kun talosutilanne on niin hankala, odottaisin hieman nöyryyttä hallituksenkin puolelta. Aika herkästi myös valtiovarainministerin toimesta kannattaisi kuunnella erilaisia esityksiä. Eikä niin paljon tarvittaisi, kun itse ollaan vallassa, sellaista naljailua ja hyökkäilyä opposition suuntaan, pohtii Lohi.

Lohen mukaan myös opposition kannattaisi miettiä tarkemmin käytöstään.

– Varmasti myös opposition kannattaa katsoa peiliin. Turhanpäiväinen mouhuaminen ei auta mitään, vaan pitää olla asiat edellä, kiteyttää Lohi.