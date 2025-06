Perussuomalaisten Mäkelä: Jos asiat eivät etene sovitusti, täytyy harkita jopa hallituksesta lähtemistä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei ota kantaa siihen, pitäisikö hallitusohjelma nyt avata. "Meillä tuli hyvin energista väkeä puoluejohtoon", hän sanoo MTV Uutisille.

Perussuomalaiset kiristi viikonlopun puoluekokouksessaan julkilausuttua linjaansa hallitusyhteistyön tulevaisuudesta.

Uusi varapuheenjohtaja Simo Grönroos sanoi IL:ssä, että puolueen "tulee vaatia hallituksessa nykyistä jyrkempiä kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan tai viheltää peli poikki hallitusyhteistyöltä".

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä otti kantaa Grönroosin ulostuloon Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

– Meillähän tuli hyvin energistä väkeä nyt puoluejohtoon. Sellaisia henkilöitä, joilla on mielipiteitä, näkemyksiä, sanavalmiutta ja aikaa kiertää kenttää. Odotan, että he lähtevät tekemään sitä hommaa ja pistävät meidän kenttämme uuteen kukoistukseen ja nousuun seuraavia eduskuntavaaleja kohti, Mäkelä sanoo.

Pitääkö hallitusohjelma nyt avata?

– En lähde ottamaan sellaisiin asioihin kantaa. Totta kai heillä on oikeus linjata asioita, ja sitten katsella, mitä siitä tapahtuu. Luulen, että moniakin perussuomalaisia tavoitteita tullaan terävöittämään vielä loppuhallituskauden aikana.

IL:n mukaan Grönroos sanoi, että jos työperäisen maahanmuuton vähimmäistulorajaa ei saada reilusti korotettua, silloin pitää viheltää peli poikki hallitusyhteistyöltä. Näin siis sanoo perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Oletko samalla linjalla?

– Ylipäänsä on niin, että meidän täytyy saada niitä asioita eteenpäin, mitä hallitusohjelmaan on sovittu. Totta kai jos perussuomalaiset eivät saisi eteenpäin omia tavoitteitaan hallituksessa, sitten hallituksesta täytyy lähteä. Se täytyy pitää, mistä on sovittu, totta kai. Tämä on selvä asia.

Onko siis mahdollista, että perussuomalaiset lähtisi hallituksesta jos maahanmuuttolinja ei kiristy?

– Maahanmuuttolinja tai joku muu linja, on monta muutakin asiaa mistä on sovittu. Jos ne asiat eivät etene sillä lailla kuin sovittu, täytyy harkita äärimmillään jopa tuollaisia vaihtoehtoja.

Mutta hallitusohjelman päälle ei tällä hetkellä tarvitse tehdä mitään, vai?

– En ole tietoinen sellaisista hankkeista, että hallitusohjelmaa oltaisiin varsinaisesti avaamassa. Jää nähtäväksi, onko sellaista edessä.