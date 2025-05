Hallituksessa yhtäkkiä herännyt datakeskuskritiikki ihmetyttää: "Ministerit ovat painaneet paniikkinappulaa"

Viime hallituksen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) ihmettelevät seuraajiensa toimintaa Lohjan datakeskushankkeessa.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) ja Lulu Ranne (ps.) ovat ottaneet voimakkaasti kantaa tonttikauppaan, jossa Lohjan kaupunki myi datakeskustontin Hyperco-kiinteistöyhtiölle. Heidän mielestään tonttikauppa olisi pitänyt pysäyttää ainakin toistaiseksi.

Hyperco-yhtiön toiseen datakeskukseen Kouvolassa on tulossa päävuokralaiseksi kiinalainen sosiaalisen median jätti TikTok.

MTV:n Eduskunnan takahuone -ohjelmassa vierailleet Harakka ja Lintilä pitävät ministerien äkkijarrutusta outona.

– Kyllähän tässä erityisen huolestuttavaa on se, ettei vain Suomen houkuttelevuus investointikohteena tällaisesta poukkoilusta heikkene. Olemme tähän asti riemuinneet jokaikisestä datakeskuksesta, siellä on ollut ministeritason edustus riemuitsemassa siitä, että on avattu vaikkapa Googlen laajentuminen Haminaan, Harakka sanoo.

Harakan mukaan perussuomalaisten ministerien toiminta voi tehdä Suomelle hallaa.

– Kyllä tässä nyt hiukan paniikkinappulaa ovat ministerit viime hetkillä painaneet eivätkä kovin hyvin perustein. Tämä on ihan vihoviimeistä, kun ajatellaan että sijoittajat miettivät asioita monien vuosien perspektiivillä. Jos asenne täällä koko ajan muuttuu ja tulee tällaisia paniikkijarrutuksia, niin ei se kyllä houkuttelevuutta lisää, Harakka sanoo.

Huono maine kiirii

Pitkään elinkeinoministerinä toiminut Mika Lintilä muistuttaa, että huono kello kuuluu kauas.

– Näiden investoijien keskuudessa viestit kulkevat yllättävän nopeasti ja laajasti, Lintilä aloittaa.

– Jos kuviteltaisiin tilanne, että Suomesta tulisi päätös, että poliittisista syistä estettäisiin jonkin yrityksen tulo tänne, kyllä olisimme aika vaikealla kaltevalla pohjalla silloin, hän sanoo.

Lintilän mukaan Suomen kunnat tarvitsevat kipeästi miljardiluokan investointeja. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa kokonaisarvion tekemistä datakeskushankkeista ja niiden vaikutuksista.

Kallistuuko sähkö?

MTV:n Huomenta Suomessa vierailleet asiantuntijat arvioivat aiemmin tiistaina, että datakeskusbuumi voi vaarantaa sähkön riittävyyden ja johtaa sähkön hinnan nousuun.

Harakan mukaan datakeskukset on velvoitettava käyttämään sähköä mahdollisimman nuukasti ja joustavasti.

– Datakeskusten verokohteluun pitäisi tehdä sellainen lisäys, että ne ovat vastuussa myös niin sanotusta kulutusjoustosta. Datakeskukset pitäisi velvoittaa joustamaan siten, että ne eivät aiheuta kulutuspiikkejä, jotka näkyvät tavallisten kansalaisten sähkölaskussa. Tämän valtio voi niiltä aivan mainiosti vaatia ja pitää vaatia, Harakka painottaa.

Pitääkö Suomeen rakentaa uusi ydinvoimala sähköntarpeiden tyydyttämiseksi? Katso Eduskunnan takahuone ylläolevalta videolta.