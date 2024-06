Orpon hallitus täyttää vuoden: oppositiolta lahjaksi kiitosta yhdestä asiasta

– Orpon työlistalla parannetaan Suomen talouden tilaa, lisätään Suomen turvallisuutta ja tehdään niitä välttämättömiä uudistuksia, mitkä meidän yhteiskunnassa ovat olleet 10-20 vuotta tarpeellisia. Nykyinen hallitus aloitti työnsä 20.6.2023. Yksivuotiaalla riittää toki itseluottamusta, mutta mikä on ollut haastavinta? – Tietenkin nämä olosuhteet, mitkä meillä on talouden ja maailmantilanteen suhteen. Ei ole mitään helppoja aikoja, vastaa Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä . – Edelliset hallitukset eivät jättäneet helppoa perintöä, vaan on valtava määrä velkaa, joka nyt kostautuu, kun korkotaso nousi. Se aiheuttaa v altavia ongelmia taloudelle. Sote-ongelmista syytetään edellistä hallitusta. – Sote-uudistus jätettiin edellisen hallituksen toimesta tähän jamaan. Sieltä tulee koko ajan uusia kustannusyllätyksiä ja paineita noususta. Omat ongelmansa on tuonut Venäjän toiminta ja sen hyökkäys Ukrainaan. Mäkelä muistuttaa, että erilaiset valmistelutyöt myös vievät pitkään. – Ajatellaan tärkeitä maahanmuuton tiukennuksia, turvapaikkaprosessin tiukennuksia , kansalaisuuden saamisen tiukennuksia. Ne tulevat vasta nyt vuoden jälkeen valmisteluputkesta ulos.

Oppositiolta myös ruusuja

Kehutaan kuitenkin ensin. – Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ovat hoitaneet hyvin. Ei minulla ole siihen mitään huomautettavaa. Myös Nato-integraatio saa kehuja. – Ulkopolitiikasta ei pidä tehdä oppositiopolitiikkaa, Kurvinen sanoo. – Antti Kurvinen vei niin sanotusti sanat suustani. On hyvä, että Orpon hallitus jatkaa sitä Marinin hallituksen linjaa. Mehän käynnistimme Nato-hakemuksen, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa. – Löysin kyllä ulkopolitiikastakin kritisoitavaa, koska kyllähän kehityspolitiikka on myös osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitikkaa, Tuppurinen jatkaa. – Tässä isot leikkaukset ja ajatukset siitä, että Suomen kehityspolitiikka, jotenkin ehdollistettaisiin oikeistohallituksen maahanmuuttopolitiikkaan, niin ne ovat kyllä vieraita sille arvomaailmalle, joita sosiaalidemokraateilla on. – Tämä on Suomen intressien vastaista, sillä mikäli me haluamme olla vaikuttava toimija esimerkiksi Afrikassa, niin meidän pitää toimia siellä niillä pelisäännöillä, jotka siellä pystytään vastaanottamaan eikä asettamalla sellaisia ehtoja, jotka johtavat siihen, että siellä toimii vain Venäjä ja Kiina.

Hallituksen isoimmat epäonnistumiset

Opposition mielestä hallituksen saldo on surullinen.



– Työttömyys on kasvussa ja työllisyystavoitteet karkaavat. Talouskasvu on lähes olematonta ja velkaantuminen on kasvanut ennätysmittoihin, Tuppurainen sanoo.



– Iso epäonnistuminen Orpon hallituksella on talouspolitiikassa. Varsinkin Kokoomus lupasi ennen vaaleja, että velkaantuminen pysäytetään. Näin ei tule tapahtumaan. Ainakin 50 miljardia tulee lisävelkaa tällä kaudella, Kurvinen arvostelee.



– Veropolitiikka on poukkoilevaa ja sekavaa. Yleisen arvonlisäveron korottaminen näin paljon on virheellistä, Kurvinen lisää.



Tuppuraisen mukaan väärin on myös hallituksen viesti muulle maailmalle Suomesta muukalaisvihamielisenä linnakkeena.



– Meillä on työvoimapulaa monilla aloilla ja sitä ei kyllä ratkaista ilman, että Suomi on houkutteleva kansainvälisesti, Tuppurainen sanoo.



Niin Tuppurainen kuin Kurvinen nostavat esiin myös sote-politiikan.



– Hallitus kurjistaa ennen näkemättömällä tavalla hyvinvointialueita. Kun jonot kasvavat kolmeen kuukauteen, tämä tulee kasvattamaan kustannuksia, kun sairaudet vain vaikeutuvat, Tuppurainen kritisoi hallitusta.