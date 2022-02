Edes Sarah Jessica Parker ei olisi enää sinut sen kanssa, että Kim Cattrall palaisi Sinkkuelämää-sarjaan – "Luulenpa, että on liikaa historiaa"

Sinkkuelämää-sarjan tuore jatko-osa And Just Like That... on herättänyt hyvin paljon keskustelua. Hahmojen uudet juonenkäänteet ovat jakaneet fanien mielipiteitä, mutta yksi suurimmista keskusteluista on käyty puuttuvan hahmon tiimoilta.

Silti ilmaan on jätetty avoin mahdollisuus siitä, että Samantha voisi mahdollisesti sarjaan kuitenkin palata.

Sarjassa pääosaa näyttelevä ja tuottajana toimiva Sarah Jessica Parker on antanut ymmärtää, ettei hänellä ole henkilökohtaisesti mitään Cattrallia vastaan. Tuoreessa Varietyn haastattelussa Parker kuitenkin toteaa, ettei ehkä olisi sinut sen asian kanssa, että Cattrall joskus hahmoonsa palaisi.

Juttu sisältää paljastuksia sarjan tapahtumista.

Sarjalle toivotaan toista kautta

And Just Like That... -sarjan ensimmäisen kauden finaalijakso esitettiin helmikuun alussa. Virallista päätöstä toisesta kaudesta ei olla vielä tehty, mutta sekä kanava että sarjan tekijät toivoisivat sille kuitenkin jatkoa.

– Michael ja minä puhuimme kaksi viikkoa sitten ja sanoin: "OK, koska aiomme puhua tästä asiasta?". Emme halua antaa ajan kulua liian pitkään, Parker kertoi Varietylle viitaten keskusteluunsa sarjan tuottajan, Michael Patrick Kingin kanssa.

Vaikka toinen kausi tulisikin, ei ole kovinkaan todennäköistä, että Samantha liittyisi enää alkuperäisen kastin joukkoon. Parkerilta nimittäin kysyttiin, olisiko hän sinut sen vaihtoehdon kanssa, että Cattrall palaisi sarjaan.

– En usko, että olisin, koska luulenpa että on liikaa julkista historiaa tunteista, joita hän on jakanut. En ole osallistunut keskusteluun tai lukenut artikkeleita, vaikkakin ihmisillä on taipumus kertoa minulle, Parker toteaa.

Myös King totesi samaisessa haastattelussa, ettei pidä mitenkään todennäköisenä, että Cattrall palaisi enää ikinä Sinkkuelämää-maailmaan.

Hahmon poissaolon käsittely oli tärkeää

Vaikka Cattrall ei ole ollutkaan mukana tuoreessa sarjassa, hänen roolihahmoonsa viitataan useasti eri jaksoissa ja Parkerin esittämä Carrie myös vaihtaa Samanthan kanssa tekstiviestejä.

Sarjan viimeisessä jaksossa Carrie matkustaa Pariisiin ripotellakseen ensimmäisessä jaksossa kuolleen aviomiehensä, herra Kihon tuhkat Seineen. Ollessaan niin lähellä Lontoota, johon Samanthan kerrotaan sarjassa muuttaneen, Carrie sopii näkevänsä Samanthan cocktaileilla seuraavana päivänä.