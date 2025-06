Suomi-viittauksia vilisee Sinkkuelämää-jatkosarjassa – nyt kuittailtiin Helsingistä

Suosikkisarja And Just Like That on tarjoillut herkullisia yksityiskohtia suomalaiskatsojille.

HBO Maxilla julkaistiin hiljan kolmas tuotantokausi And Just Like That... -sarjasta, jossa seurataan Sinkkuelämää-sarjan hahmojen elämää varttuneemmalla iällä.

Sarjan suomalaiset katsojat ovat saaneet ilahtua jo muutamaan otteeseen tuoreella tuotantokaudella, sillä siinä on nähty jo kolmen ensimmäisen jakson aikana useampia Suomi-viittauksia.

Ensimmäisessä jaksossa nähtävässä kohtauksessa Carrie (Sarah Jessica Parker) makoilee kotonaan sängyssä ja puhuu puhelimessa miesystävänsä Aidanin (John Corbett) kanssa. Carrien yllä olevan peiton päällisinä komeilevat Marimekon harmaavalkoiset Kivet-pussilakanat.

Kolmannessa jaksossa puolestaan ystävykset Carrie, Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) sekä Seema (Sarita Choudhury) ovat Anthonyn (Mario Cantone) uudessa Hot Fellas -kahvilassa.

Nelikko keskustelee siitä, että Carrie kertoo olevansa lähdössä Virginiaan kirjoituskonferenssia varten. Hän toteaa, että konferenssi on vain tunnin päässä Norfolkista, jossa hänen miesytävänsä Aidan asuu ja pohtii piipahtavansa tämän luona lounaalla.

Aidanin ja Carrien suhde on kinkkisessä vaiheessa, sillä he asuvat erillään eri kaupungeissa, koska Aidan yrittää saada perheensä ja lastensa arjen toimimaan avioeron jäljiltä.

Charlotte innostuu ideasta ja toteaa sen olevan romanttinen. Miranda on kyynisempi.

– Taisin lukea sen sadun. Siinä tyttö nousee koneeseen syödäkseen voileivän poikaystävänsä kanssa, jolle ei saa soittaa, Miranda kuittailee.

Keskustelun edetessä Carrie ehdottaa, että koska hän on jäämässä joka tapauksessa yhdeksi yöksi reissulleen, haluaisiko joku pöydässä istuvista "ylityöllistetyistä tytöistä" lähteä hänen mukaansa. Charlotte innostuu jälleen ja pitää ideaa nokkelana. Miranda on taas eri mieltä.

– Valitan. Lennän ensi viikolla Helsinkiin välipalalle, Miranda kuittaa vitsaillen.

Tuttu kolmikko Charlotte (Kristin Davis, Miranda (Cynthia Nixon) sekä Carrie (Sarah Jessica Parker) jatkavat elämäänsä And Just Like That -sarjassa. Sinkkuelämää-aikoina joukkoon neljäntenä kuulunut Samantha (Kim Cattrall) ei ole mukana uudessa sarjassa./All Over Press

Kyseessä ei ole toki ensimmäinen kerta, kun Sinkkuelämää-tuotannossa on ollut "Suomi mainittu" – tai näytetty. Carrien yllä on nähty aikanaan Marimekon tulppaanikuvioinen mekko, ja Unikko-printti on ollut sarjassa esillä useaan otteeseen. Carrien asunnossa oli aikanaan myös Marimekon Tantsu-verhot.

Sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella kahdeksannessa jaksossa esille pääsi näyttävästi kokonaisen kohtauksen ajaksi suomalainen Oura-sormus, kun Charlotte patisti puolisoaan Harrya (Evan Handler) käyttämään sitä.

– Sinä sanoit alkavasi käyttää tätä Oura-sormusta tänään, ja sailti se on yhä laatikossaan, Charlotte tiukkasi aviopuolisoltaan muistuttaen olevansa huolissaan tämän terveydestä.

Kohtauksessa Charlotte päätyi lopulta polvistumaan puolisonsa eteen kylpyhuoneessa ja "kosimaan" tätä Oura-sormuksella pitkän suostuttelun päätteeksi – joka puolestaan sai touhun etenemään intiimiksi pariskunnan välillä.

Muutama vuosi sitten Sarah Jessica Parker julkaisi puolestaan siviilistä kuvan Marimekon Oiva Siirtolapuutarha -kahvikupista Instagram-tilillään.

Viime vuosina muistakin kansainvälisistä menestyssarjoista on voinut bongata suomalaisia viitteitä. Esimerkiksi vuonna 2021 Suomessa innostuttiin, kun Netflixin Emily in Paris -sarjassa nähtiin Marimekon bucket-hattu.