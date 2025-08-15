Merkittävä moka Sinkkuelämää-jatkosarjassa – hahmo tapettiin kahdesti ja herätettiin välissä henkiin

Monet And Just Like That -sarjan katselijat ovat ihmetelleet sitä, että yhden päähahmon isä on vaikuttanut menehtyneen tuotantokausien aikana kahdesti.

Sinkkuelämää-sarjan spin offin And Just Like That...-sarjan ilmoitettiin hiljattain tulevan päätökseensä kolmannen tuotantokauden jaksojen myötä. Jatkosarjassa on seurattu alkuperäisen sarjan kolmen päähenkilön sekä muiden sivuhahmojen elämää varttuneina aikuisina naisina.

Sarjaa tähdittävät jo alkuperäissarjasta tutut päähenkilöt Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) sekä Charlotte York (Kristin Davis).

Lisäksi sarjassa on esitelty uusia hahmoja, kuten Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) ja Seema Patel (Sarita Choudhury).

Tarkkasilmäiset katselijat pistivät merkille juuri Lisa Todd Wexleyhyn ja tämän perheenjäseneen liittyvän merkittävän mokan sarjan kolmannen tuotantokauden myötä.

Kolmannella kaudella nähdään jakso, jossa Lisa saa puolisoltaan Herbertiltä (Christopher Jackson) sydäntäsärkevän uutisen kesken työpäivän, kun tämä saapuu kertomaan vaimonsa isän menehtyneen äkillisesti aivohalvaukseen.

Tuotantokaudella nähdään myös Lisan isän näyttävät hautajaiset, jotka järjestetään teatterissa, jossa hän oli tehnyt elämäntyönsä. Hautajaisissa Lisan on määrä pitää puhe, mutta ei pysty tunteiden ottaessa hänestä vallan.

Ainut häiritsevä seikka asiassa on se, että Lisa on kertonut jo ensimmäisellä tuotantokaudella nähdyssä kohtauksessa isänsä kuolleen.

Ensimmäisen tuotantokauden toisessa jaksossa, nimeltään The Little Black Dress, Carrien ystäväpiiri on järkyttynyt hänen puolisonsa Mr. Bigin (Chris Noth) äkillisestä kuolemasta, ja asiasta niin ikään tolaltaan oleva Charlotte on unohtanut perua Lisan kutsun tulla lounastamaan hänen luokseen.

Kun Charlotte kertoo Lisalle, ettei lounas onnistukaan, tämä vastaa ymmärtäväisesti.

– Koin saman viime vuonna, kun menetin isäni. Sormukset vain tärisivät kädessäni, kun yritin olla vahva muiden edessä. Se on vaikeaa.

Sitten, toisen tuotantokauden neljännessä jaksossa, Lisan isä ilmestyykin tyttärensä ja tämän Herbert-puolison vuosipäiväillalliselle. Kohtauksessa, jossa Lisan isä Lawrence Todd (Billy Dee Williams) saapuu juhliin, hän astelee paikalle tyttärensä käsipuolessa. Pian tämän jälkeen Lisan puoliso Herbert esittelee appiukkonsa Charlotten puolisolle Harrylle (Ecan Handler). Jakson nimi on osuvasti ALIVE!.

Sitten, kolmannen tuotantokauden kolmannessa jaksossa Lisa saa (taas) uutisen, että hänen isänsä on menehtynyt.

Cynthia Nixonin, Sarah Jessica Parkerin ja Kristin Davisin rinnalla ei nähty And Just Like That -sarjassa Sinkkuelämää-ryhmän neljättä jäsentä Kim Cattrallia, joka näytteli Samantha Jonesia.STELLA Pictures

Asiaan ei ole saatu virallista vastausta, mutta joidenkin sosiaalisessa mediassa esitettyjen spekulaatioiden perusteella Lisalla olisi saattanut olla kaksi homoisää, tai hän olisi saattanut puhua isäpuolestaan ensimmäisellä tuotantokaudella. Tai sitten kyseessä on yksinkertaisesti käsikirjoittajien vaivaannuttava moka.

Peoplen mukaan sarjassa on ennenkin ollut ongelmia jatkuvuuden kanssa. Aikanaan Sinkkuelämää-sarjassa Charlotten puoliso Harry Goldenblatt (Evan Handler) kertoi pariskunnan tapaillessa vuonna 2002 hänen edesmenneen äitinsä viimeisen toiveen olleen ennen kuolemaansa se, että hänen poikansa naisi juutalaisen puolison. Se olikin lopulta syy siihen, miksi Charlotte kääntyi juutalaisuuteen.

And Just Like That -sarjan toisen kauden toisessa jaksossa annetaan kuitenkin olettaa, että Harryn äiti olisi menehtynyt kymmenen vuotta aiemmin. Tuotantokausi julkaistiin vuonna 2023, eli sen mukaan Harryn äiti olisi kuollut vasta vuonna 2013.

