Yksi syy sai Sinkkuelämää-tähden kieltäytymään ikonisesta roolistaan neljä kertaa: "No, se muuttui"

Kim Cattrall ei aikoinaan kokenut olevansa sopiva Samantha Jonesin rooliin Sinkkuelämää-sarjassa.

Sinkkuelämää-sarjan Samantha Jonesina tunnettu näyttelijä Kim Cattrall, 68, muistelee aikaa, jolloin hänelle tarjottiin roolia, josta sittemmin tuli yksi televisiohistorian ikonisimmista.

Deadlinen mukaan Cattrall kieltäytyi roolista neljästi johtuen "itseaiheutetusta ikäsyrjinnästä", sillä oli tuohon aikaan 41-vuotias eikä kokenut sopivansa voimakkaan seksuaalisen hahmon rooliin.

– No, se muuttui. Neljästäkympistä tuli seksikästä. Siitä tuli sellaista, että "hitto, otetaan tätä lisää", Cattrall kertoo.

Samantha Foxilla nähdään Sinkkuelämää sarjassa jos minkälaisia seksiseikkailuja sekä monia erilaisia kumppaneita. Cattrall muistuttaa, ettei Samantha ollut kuitenkaan suinkaan nymfomaani, vaikka jotkut niin luulivat.

– Hän vain nautiskeli pääruuasta. Kaikki muut näykkivät alkupalojaan kun hän suuntasi pihvin kimppuun. Ja se oli aina hänen ehdoillaan, mitä aina vaadin.

Sinkkuelämää-sarjassa seurattiin Mirandan (Cynthia Nixon), Charlotten (Kristin Davis), Samanthan (Kim Cattrall) sekä Carrien (Sarah Jessica Parker) elämää New Yorkissa vuosituhannen vaihteessa ja alussa.imago/Cinema Publishers Collection/ All Over Press

Cattrallin mukaan hän itse on hyvin erilainen kuin roolihahmonsa, ja kuvailee itseään "sarja-yksiavioiseksi".

Vaikka Cattrallia ei nähdä Sinkkuelämää-sarjan jatkosarjassa And Just Like That... hän kertoo olevansa yhä erittäin tyytyväinen roolityöhönsä.

– Loin fantastisen hahmon jota rakastin, ja laitoin siihen paljon rakkautta. Jos minut muistetaan vain siitä, se on todella ok.

Sinkkuelämää-sarjaa esitettiin vuosina 1998-2004, ja sarjaan pohjautuvat kaksi elokuvaa julkaistiin vuosina 2008 ja 2010.

Cattrall nähtiin lyhyesti vain yhdessä kohtauksessa And Just Like That... -sarjan toisen kauden viimeisessä jaksossa vuonna 2024, kun Samantha ja Carrie (Sarah Jessica Parker) puhuvat puhelimessa.

Vuosien mittaan Cattrall on tuonut voimakkaasti esille sen, ettei hän aio enää palata Sinkkuelämää-tuotannon pariin. Syyksi on kerrottu, että päänäyttelijöiden välit olisivat varsin viileät.