Sarah Jessica Parker paljastaa, minkälainen kohtaus hänen ja Kim Cattrallin välillä tulee olemaan Sinkkuelämää-sisarsarjassa

Sinkkuelämää-sarjan sisarsarja And just like that… saa jatkoa tässä kuussa, kun sen toinen kausi julkaistaan. Myös odotettu Kim Cattrall tekee lyhyen vierailun Samantha Jonesin roolissa.

Sarjan yksi päätähti Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) kuvaili Cattrallin paluuta sarjaan tunteelliseksi. Entertainment Weeklyn haastattelussa Parker kutsui Cattrallin paluuta todella mukavaksi ideaksi.

– Samantha oli läsnä ensimmäisellä kaudella ja enemmän toisella kaudella tekstin (käsikirjoituksen) kautta. Oli mukava lisäys 25 vuodelle lisätä kasvot tekstiin, Parker kertoi ja viittasi Cattrallin näyttelemiseen Sinkkuelämää-sarjassa.

Ensimmäisellä kaudella Jonesin hahmo oli mukana tekstiviestin muodossa, kun tämä viestitteli Bradshaw’n kanssa.

Toisella kaudella Bradshaw ja Jones puhuvat puhelimessa.

– Se on todella sopiva hetki tarinassa, seurauksellinen tapahtuma Carrien elämässä, että Samantha soittaa ja he saavat tämän nopean, ihanan, tunteellisen ja hauskan puhelun. Ja se tuntuu vain normaalilta ja todella mukavalta, ja olen iloinen, että pystyimme hoitamaan sen ja selvittämään sen sekä järjestämään sen ajallisesti ja aikataulullisesti. Luulen, että se kuvastaa suhdetta, jonka olemme jakaneet tekstiviestitse viime kaudella ja tällä kaudella. Tämä on erittäin tärkeä suhde Carrielle, se on täynnä kiintymystä, Parker kertoi.

Varietyn mukaan Cattrallin lyhyt näyttäytyminen sarjassa kuvattiin 22. maaliskuuta New Yorkissa ilman, että Cattrall näki sarjan muita tähtiä tai puhui heidän kanssaan.

And just like that… -sarjan toinen kausi alkaa HBO Maxilla 22. kesäkuuta.

Parkerilla ja Cattrallilla on ollut viime vuosina erimielisyyksiä, ja Cattrall on muun muassa sanonut, ettei oikeastaan ole ystävä kenenkään Sinkkuelämää-tähden kanssa. Hän tarkoitti tuolloin erityisesti Parkeria.