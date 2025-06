Sarah Jessica Parker ei halua yhteiskuviin faniensa kanssa

Sinkkuelämää-sarjasta tunnettu tähti Sarah Jessica Parker välttelee kuvia faniensa kanssa, muttei kuitenkaan jätä heitä täysin tyhjin käsin.

Näyttelijä Sarah Jessica Parker, 60, ei halua faniensa kanssa yhteiskuviin. Hän kertoi äskettäin Youtubessa julkaistussa Howard Stern Show'n haastattelussa tilanteesta, jossa fani pyysi tähden kanssa yhteiskuvaa hiljattain lentokentällä.

– Eräs nainen tuli luokseni eikä tervehtinyt, vaan kysyi vain: ”Saanko ottaa kanssasi kuvan?”. Sanoin: ”Emme ole edes tavanneet. Et edes esitellyt itseäsi. Mikä sinun nimesi on?”, Parker muistelee kohtaamista.

Saatuaan selville, että fanin nimi on Julie, Parker ehdotti, että he keskustelisivat valokuvan ottamisen sijaan.

– Takaan, että siitä tulee paljon merkityksellisempää, hän perusteli.

Parker selvensi, että voi olla jopa pelottavaa, kun fanit yrittävät ottaa hänestä kuvia.

– Olen aina säikähtänyt sitä. Mieluummin haluan keskustella, Parker jatkaa.

Sinkkuelämää- ja And Just Like That… -sarjoista tuttu näyttelijä on naimisissa näyttelijä Matthew Broderickin, 63, kanssa ja heillä on kolme lasta: James Wilk, 22, ja 15-vuotiaat kaksostyttäret Tabitha Hodge ja Marion Loretta Elwell.

Lähde: People