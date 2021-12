Aikooko Kim Cattrall katsoa uudet Sinkkuelämää-jaksot? Ainakin hän on nähnyt fanien reaktiot roolihahmonsa puuttumisesta

Sinkkuelämää-sarjan odotetusta jatko-osasta, And Just Like That... on saatu nyt kahden ensimmäisen jakson verran maistiaisia suoratoistopalvelu HBO Maxiin.

Sarjasta pois jättäytynyt Kim Cattrall on nyt tavallaan kommentoinut hahmonsa poissaoloa – sanomatta kuitenkaan sanaakaan. Jos haluat tietää, miten Samanthan poissaolo selitetään sarjassa, voit lukea juonipaljastuksia sisältävän jutun täältä.

Cattrall on seurannut keskustelua Twitterissä

Cattrall on tehnyt julkisuudessa hyvin selväksi, ettei halua uusia rooliaan Samantha Jonesina missään sarjaan liittyvissä projekteissa, eikä ole myöskään julkisesti kommentoinut sitä, miten Samanthaa käsitellään sarjan tuoreessa jatko-osassa.

Olisi mielenkiintoista tietää, miten Cattrall itse suhtautuu Samanthalle kirjoitettuun juonikuvioon tai aikooko nainen edes katsoa jaksoja, mutta toistaiseksi aiheesta ei ole kuulunut pihaustakaan.

E! Newsin mukaan Catrall on kuitenkin Twitterissä tykännyt tietyistä fanien twiiteistä, joiden perusteella hän on ainakin tietoinen katsojien reaktioista oman hahmonsa puuttumiseen.

– Ja juuri niin... Huomaan haluavani katsoa ainoastaan mitä tahansa, missä Kim Cattrall on. Tämä on Kimin arvostus twiitti, yhdessä Cattrallin tykkäämässä twiitissä kirjoitetaan.

– Ja juuri niin... Haluan katsoa uudelleen vuoden 2014 arvostetun HBO Canadan Torontoon sijoittuvan draamakomedian Sensitive Skin, jota Kim Cattrall tähdittää, toisessa Cattrallin tykkäämässä twiitissä todetaan.

Sarjan tapahtumat peilaavat tosielämää

And Just Like That... -sarjassa esiteltävä riita ja välirikko kolmen alkuperäisen hahmon, Carrien, Mirandan ja Charlotten sekä Samanthan välillä muistuttaa hätkähdyttävän paljon tosielämän välirikkoa Cattrallin ja Sarah Jessica Parkerin, Cynthia Nixonin ja Kristin Davisin välillä.

Sarjan toisessa jaksossa nähdään toisaalta myös sydäntä lämmittävä ele Samanthalta Carrielle, joka on saanut monet fanit spekuloimaan, olisiko se kuitenkin tapa pohjustaa Cattrallin paluuta sarjaan. Sarjan käsikirjoittaja Michael Patrick King kuitenkin totesi Vanity Fairille, ettei paluusta ollut ikinä minkäänlaista tiedostettua ajatusta.

– Ohjelmassamme on aina ollut kyse eroista. Este oli siinä, että Kim on siirtynyt eteenpäin. Hän ei halua näytellä Samanthaa, joten mitä me teemme Samanthalle? Kukaan ei halunnut tappaa häntä, me rakastamme Samanthaa, King selittää ja toteaa, että ainoa realistinen tapa, oli kirjoittaa Samantha elämään jonnekin muualle kuin New Yorkiin, jotteivat muut hahmot törmäisi häneen kaupungilla.