Dvd:t ja muut elokuvatallenteet käyvät yhä kaupaksi: "Striimauspalveluiden kultakausi taitaa olla vähän ohi"

Tämä on huomattu myös Suomen suurimmassa levykauppaketjussa, joka on nyt myös elokuvakauppa. Leffakauppa Äx avattiin netissä hiljattain.

– Sillä on omat dvd-harrastajansa ja -kuluttajansa. Mutta blu-rayta myydään kuitenkin enemmän, ja 4K on tullut selkeästi leffaharrastajapiirin tärkeäksi formaatiksi, Salonen toteaa.

Dvd ei siis ole suosituin elokuvatallennemuoto. 4K-tallennemuodon nousu on huomattu myös Levykauppa Äxässä.

– Blu-ray on tällä hetkellä markkinajohtaja. En muista tarkkoja lukemia, mutta ehkä 70 prosenttia elokuvamyynnistä on blu-rayta, 20 prosenttia dvd:tä ja kymmenen prosenttia 4K:ta, Pulkki toteaa.

– Mutta 4K nousee ihan valtavasti, koska valikoima kasvaa koko ajan. Se on enemmän tällä hetkellä vielä vähän sellainen kovemman luokan harrastajien, hard core -tyyppien formaatti.

Tänä päivänä elokuvien kotikatselussa valta-asema on striimauspalveluilla.

"Määrät ovat ihan järkeviä edelleen"

Leffakauppa Äxän valikoimassa on aluksi reilut parikymmentä tuhatta elokuvaa, ja valikoima pyritään tuplaamaan lähitulevaisuudessa. Millaisista myyntimääristä fyysisen elokuvan kohdalla vuositasolla tänä päivänä puhutaan?

– Top Gun: Maverickia myytiin yli 70 000 kappaletta Pohjoismaihin. Viimeisintä Bondia (007 No Time to Die) myytiin reilusti yli 100 000. Eli kun mennään isoihin hittielokuviin, määrät ovat ihan järkeviä edelleen.

– Minusta tuntuu, että striimauspalveluiden tietynlainen kultakausi on vähän ohi, sillä ne ovat pirstoutuneet niin moneen palveluun, arvioi Tomi Pulkki.

"Kauhuklassikot kelpaavat parikymppisillekin"

Levy- ja leffaostoksille on päätynyt viime vuosina uudenlaista asiakaskuntaa.

– On valveutunutta vähän nuorempaa väkeä, jolla on aika paljon yleistietoa näistä jutuista. Varsinkin kauhuklassikot kelpaavat parikymppisillekin. Kyllä siellä Halloweenit ja Nightmare on Elm Streetit tiedetään, Pulkki sanoo.